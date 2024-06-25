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СК назвал возможную причину пожара в подмосковном Фрязино

СК: одной из версий причин пожара во Фрязино является неисправность проводки

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РИА Новости

Следователи рассматривают неисправность проводки в качестве одной из версий причин пожара в высотном здании во Фрязино в Московской области. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главного следственного управления СК РФ по Подмосковью.

Как было установлено следствием, возгорание произошло в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился внутри здания и произошло обрушение перекрытий.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте ЧП. Для установления причины и очага возгорания проводятся осмотры, в которых участвуют специалисты.

«Одной из возможных версий является неисправность электропроводки», — заявили в СК.

24 июня в здании во Фрязино четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. Поздно вечером возгорание было ликвидировано.

В загоревшемся здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». В холдинге «Росэлектроника» заявили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

Ранее арендатор офиса в сгоревшем здании во Фрязино пожаловался на систему оповещения.

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