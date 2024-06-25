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Украинские военные обстреляли город в Курской области

Врио главы Курской области Смирнов: город Суджа обстрелян со стороны Украины

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Город Суджа в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, местная жительница получила ранение, ее доставили в местную больницу и оказали медицинскую помощь. Еще одного жителя госпитализировали в центральную районную больницу с сердечным приступом.

«После обстрела возникли пожары в трех домовладениях», — проинформировал Смирнов.

Он добавил, что спасатели занимаются тушением возникших пожаров.

Ночью угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории Курской области.

24 июня врио губернатора региона сообщал, что два человека получили ранения в результате атаки украинского дрона на Суджанский район. По его словам, под удар попал жилой дом в хуторе Олешня.

Днем 22 июня российские системы противовоздушной обороны сбили сразу шесть ракет ВСУ в небе над Курской областью.

Ранее произошла атака на продовольственный магазин в Курской области.

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