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Приморский мотоциклист сбил детей на переходе и сам пришел в полицию

В Приморье мотоциклист пришел с повинной в полицию после ДТП с детьми

Жителя Приморья задержали после ДТП с участием детей. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в Лесозаводске. По версии правоохранителей, мотоциклист сбил двоих детей 10 и 11 лет, обоих после произошедшего госпитализировали. Водитель с места происшествия скрылся.

В результате 36-летний мужчина сам пришел в полицию и сознался в содеянном. Выяснилось, что у россиянина нет прав. В текущем году он уже привлекался к ответственности за езду без документов.

Сам мотоциклист в беседе с правоохранителями сообщил, что помог детям после произошедшего и уехал из-за того, что не понимал, что ему делать в такой ситуации.

«Виновника ДТП привлекли к ответственности по четырем статьям административного кодекса», – поделились в ведомстве.

Материалы, связанные с инцидентом, направлены в мировой суд. На данный момент специалисты устанавливают, насколько серьезными были травмы пострадавших детей. Решение примут после проверки.

Ранее в Удмуртии ребенок на велосипеде выкатился под колеса грузовика и выжил.

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