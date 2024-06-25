Увеличилось число погибших при пожаре в подмосковном Фрязине

Число погибших при пожаре в административном здании в подмосковном Фрязино увеличилось до шести человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным экстренных служб, на месте пожара были обнаружены тела еще четырех человек.

«Тела четырех погибших нашли утром на седьмом этаже здания», — сказал собеседник агентства.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что причиной происшедших в подмосковном Фрязино взрывов стали кислородные баллоны. Он отметил, что бывшее здание НИИ «Платан» арендовали 30 компаний. В момент пожара в здании находились сотрудники двух организаций.

24 июня в здании во Фрязино четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. Его площадь достигла 5 тыс. кв. м. Поздно вечером возгорание было полностью ликвидировано.

В загоревшемся здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». В холдинге «Росэлектроника» заявили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

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