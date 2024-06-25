Российскому военному дали семь лет колонии за уход из зоны СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил российского военнослужащего к семи годам колонии за самовольное оставление места службы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда, говорится в сообщении.

Установлено, что военный без уважительных причин 28 октября 2023 года самовольно оставил боевые позиции подразделения воинской части в Донецкой народной республике (ДНР). Задержали его 28 марта 2024 года в Сахалинской области в ходе розыска.

В январе сообщалось, что в 2023 году гарнизонные военные суды Санкт-Петербурга вынесли 108 обвинительных приговоров за данное правонарушение. Всех осужденных приговорили к уголовной ответственности.

До этого в Новосибирске военный суд вынес приговор мобилизованному Владимиру Константинову. Его признали виновным в дезертирстве накануне отправки в зону спецоперации.

Ранее в России осудили двух военных за дезертирство.