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В подмосковном Фрязине на месте пожара нашли тела нескольких погибших

ТАСС: во Фрязине в здании после пожара нашли тела четырех человек

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Тела четырех человек обнаружены в здании на месте пожара во Фрязине Московской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника, тела нашли на седьмом этаже здания. Сейчас устанавливаются личности погибших.

Накануне МЧС докладывало, что в здании, предположительно, во время инцидента оставались девять человек. Одного удалось спасти, его «вывели по лестничным маршам» — 34-летний мужчина, он попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом. Сейчас пострадавший лежит в реанимации местной больницы, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В пожаре в подмосковном Фрязино выгорела примерно половина здания бывшего научно-исследовательского института. Внутри были люди. Они несколько часов ждали помощи пожарных. Однако спасателям удалось вывести только одного человека. Некоторые находившиеся внутри здания сгорели заживо, а другие разбились, выпрыгнув из окна. Что стало причиной возгорания и почему с огнем так долго не получалось справиться — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Тверской области мужчина попал в больницу из-за пожара на турбазе.

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