Назван топ-10 российских регионов по экономическому потенциалу

Фонд гражданского общества (ФоРГО) составил топ-35 регионов с сильнейшим экономическим потенциалом. Исследование подготовлено по итогам первого квартала 2024 года на основе данных Федеральной налоговой службы (ФНС) и Росстата, сообщают «Известия».

В качестве критериев учитывались уровень среднемесячной зарплаты по региону, размер уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС) и совокупная прибыль организаций и предприятий за вычетом убытков.

Лидерами рейтинга стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО ― Югра), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Московская область, Красноярский край, Тюменская область, Татарстан, Свердловская, Иркутская и Самарская области.

Замыкают список Кемеровская область, Омская область, Ленинградская область, Рязанская и Владимирская области.

22 мая сообщалось, что Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область по итогам 2023 года стали лидерами рейтинга качества жизни населения. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое ежегодно проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ).

В апреле Москву признали самым благоприятным для проживания городом России. Об этом свидетельствуют результаты расчета индекса качества городской среды за 2023 год, который рассчитывается на основе данных, полученных от субъектов, Министерства внутренних дел, Министерства культуры, Роспотребнадзора, Росстата, института развития «Дом.РФ».

Ранее эксперты составили рейтинг регионов по зарплатам в глубинке.