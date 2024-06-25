Голикова назвала составляющие нацпроекта «Кадры»

Схема нацпроекта «Кадры» представляет из себя четыре федеральных проекта по трудоустройству выпускников, изменению подходов к профессиональному развитию трудящихся, снижению сроков временной нетрудоспособности и вовлечению молодежи в бизнес. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда, сообщает ТАСС.

«Планируется, что структура национального проекта будет включать четыре федеральных проекта», — говорится в сообщении секретариата вице-премьера.

Так, один из федпроектов будет направлен на успешное трудоустройство выпускников образовательных учреждений. Он предусматривает развитие производственных практик, создание более гибкой системы профстандартов.

Второй федпроект трансформирует подходы к профессиональному развитию работающих граждан, он направлен на помощь желающим сменить профессию или получить дополнительные навыки.

Еще один федпроект призван обеспечить снижение продолжительности временной нетрудоспособности, уменьшить травматизм на рабочем месте.

Четвертый федеральный проект должен способствовать вовлечению молодежи в бизнес и созданию условий для развития предпринимательских навыков.

На прошлой неделе председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил своих заместителей кураторами ряда федеральных проектов.

Ранее Голикова анонсировала федеральный проект по культуре для семьи.