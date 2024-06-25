Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова выжил

Один из захватчиков заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону Даниил Камнев остался жив после операции полиции и находится в госпитале, помимо нового уголовного дела, его обвиняют в подготовке террористического акта в Кисловодске Ставропольского края. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого.

Юрист пояснил, что по видео узнал своего подзащитного в одном из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону.

«Да, опознал его (Камнева). Он жив, со слов судьи. Находится в больнице», — уточнил собеседник агентства, добавив, что пока у него нет информации о состоянии здоровья его подзащитного, поскольку он еще не навещал его после инцидента в СИЗО.

До этого сообщалось, что Камнев после ранения пришел в сознание. Мужчина вышел из комы, но на данный момент находится в тяжелом состоянии. Несмотря на это, он может отвечать на вопросы.

16 июня шестеро заключенных сбежали из камер ростовского СИЗО и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Большинство террористов были ликвидированы при штурме здания спецназом. Заложники не пострадали.

Ранее в Ингушетии обнаружили дом одного из террористов из СИЗО Ростова-на-Дону.