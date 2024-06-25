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Яковлевский городской округ Белгородской области подвергся ударам шести беспилотников

Гладков: Яковлевский городской округ атаковали шесть дронов

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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Яковлевский городской округ Белгородской области атаковали шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В городе Строитель пострадали два местных жителя. Женщина получила ранения ноги и руки, ей была оказана медицинская помощь на месте. Раненного в плечо мужчину доставили в центральную районную больницу.

В двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждено балконное остекление на нескольких этажах, в одной из квартир полностью разрушен балкон. В селе Быковка в двух частных домах были выбиты окна, посечены кровли и фасады. Кроме того, повреждены два автомашины.

Губернатор отметил, что все оперативные службы работают на местах происшествий, информация о последствиях ударов беспилотников уточняется.

До этого сообщалось, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА.

Ранее в Белгородской области села остались без света из-за обстрелов ВСУ.

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