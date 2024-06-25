Искатели сокровищ нашли свидетельство существования легендарного клада

Команда археологов-любителей, которые на протяжении 37 лет искали легендарный храм Лемминкяйнена, нашли первое свидетельство его существования. Об этом сообщает Metro.

Команда искателей, именующая себя «Храмовой дюжиной», ищет мифический храм Лемминкяйнена с 1980-х годов, после того как мистик, йог и туристический гид Йор Бок рассказал о его существовании. Бок утверждал, что его семья на протяжении веков была хранительницей святилища, и сообщил, что легендарное сооружение с сокровищами находится в пещерах Сиббосберг.

За все эти годы «Храмовая дюжина» не отыскала ни единого доказательства существования клада, однако в этом июне им удалось найти в пещерах лезвие скандинавского топора возрастом в тысячу лет. Археологи считают, что фрагмент древнего оружия оказался там в момент заполнения тоннелей грязью, когда язычники прятали путь к храму Лемминкяйнена.

Охотники за сокровищами уверены, что основные находки впереди и надеются найти легендарный храм этим летом.

До этого исследователи обнаружили 16-тонный саркофаг с сокровищами в мавзолее первого императора династии Цинь.

Ранее археологи нашли тайник со спиртным первого президента США.