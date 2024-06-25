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В Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА, произошли взрывы

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В Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — сказано в сообщении ведомства, опубликованном в 3:53 по мск.

По данным агентства ТАСС, в Белгороде произошли взрывы.

До этого опасность атаки беспилотников объявляли в регионе 24 июня в 23:06 мск. Предупреждение действовало более 2,5 часов.

В ночь на вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль с помощью дрона-камикадзе.

Ранее в Белгородской области села остались без света из-за обстрелов ВСУ.

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