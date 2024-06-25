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Стало известно о целях боевиков при теракте в Дагестане

«Известия»: боевики в Дагестане планировали убить священника Котельникова

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РИА Новости

Террористы в Дагестане изначально планировали убить настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты изучения переписки убитых в Дагестане боевиков.

По данным издания, Котельников был одной из основных целей нападения изначально. При планировании теракта были намечены атаки на синагогу и православные храмы в Дербенте, а также в Махачкале.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Известиям», что личности боевиков установлены. По его словам, на свободе могут находиться люди, которые участвовали в организации нападения и снабжали террористов оружием.

«Исходя из переписок в изъятых у убитых террористов телефонах, можно предположить, что нападение планировалось около месяца», — рассказал собеседник агентства.

В ходе терактов в Дагестане 23 июня погибли как минимум 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских. Убиты также пятеро террористов — родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева и бывший руководитель отделения СРЗП в районе. Целью нападавших, как пишет Shot, был священник православной церкви Николай Котельников. Его убили на глазах у жены. Что известно о боевиках, их убеждениях и подготовке теракта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хабиб высказался о связи дагестанского террориста с его бойцовской школой.

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