В Турции произошло землетрясение магнитудой 5

На западе Турции зафиксированы подземные толчки магнитудой 5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По информации агентства, эпицентр землетрясения находился в 45 км к юго-западу от города Балыкесир с населением около 238 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 10 км.

До этого в турецкой провинции Малатья, расположенной на востоке страны, произошло землетрясение магнитудой 4,0.

23 июня землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Тайваня. Эпицентр находился в море в 18,3 километра к югу от города Хуалянь с населением около 100 тысяч человек. Очаг, по оценкам, залегал на глубине около 17 километров. В тот же день на Камчатке произошло ощутимое землетрясение, эпицентр находился в 44 километрах от Петропавловска, на глубине 126,9 километра. Магнитуда составила 5,3.

Ранее ученые рассказали, как мощное землетрясение изменило русло Ганга.