В Харьковской области объявлена воздушная тревога

В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В некоторых районах Днепропетровской области также продолжает действовать угроза артиллерийского обстрела.

Днем 24 июня воздушную тревогу объявляли в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.

В ночь на воскресенье серия взрывов произошла в Харькове на северо-востоке Украины. В Харьковской области на тот момент была объявлена воздушная тревога. Местные власти не комментировали произошедшее.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Пентагоне перестали бояться крупного российского прорыва в районе Харькова.