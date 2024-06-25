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Ассоциация друзей Крыма назвала виновных за удар по Севастополю

Ассоциация друзей Крыма: удар по Севастополю был подготовлен США

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Пресс-служба правительства Севастополя

Международная ассоциация друзей Крыма осудила удар украинских войск по Севастополю, возложив вину за его подготовку на Соединенные Штаты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не ошибочный, а выверенный, подготовленный американцами огневой удар по мирным российским гражданам», — заявили в организации.

Там подчеркнули, что от обстрелов кассетными боеприпасами пострадали отдыхавшие на пляже дети и женщины, что говорит о бесчеловечной натуре организаторов атаки.

Международная ассоциация заявила, что осуждает данный акт, и выразила соболезнования всем пострадавшим.

Накануне ВСУ нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS американского производства. В Минобороны России заявили, что системы ПВО сбили четыре ракеты, однако один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, число пострадавших при ракетной атаке увеличилось до 153.

Ранее постпред России при ООН счел, что США вовлечены в теракт в Севастополе.

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Удар ATACMS по Севастополю
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