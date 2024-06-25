Ассоциация друзей Крыма назвала виновных за удар по Севастополю

Международная ассоциация друзей Крыма осудила удар украинских войск по Севастополю, возложив вину за его подготовку на Соединенные Штаты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не ошибочный, а выверенный, подготовленный американцами огневой удар по мирным российским гражданам», — заявили в организации.

Там подчеркнули, что от обстрелов кассетными боеприпасами пострадали отдыхавшие на пляже дети и женщины, что говорит о бесчеловечной натуре организаторов атаки.

Международная ассоциация заявила, что осуждает данный акт, и выразила соболезнования всем пострадавшим.

Накануне ВСУ нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS американского производства. В Минобороны России заявили, что системы ПВО сбили четыре ракеты, однако один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, число пострадавших при ракетной атаке увеличилось до 153.

Ранее постпред России при ООН счел, что США вовлечены в теракт в Севастополе.