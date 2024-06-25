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Административное здание в Шебекине сгорело после попадания снаряда

Гладков: административное здание в Шебекине сгорело после попадания снаряда

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Андрей Стенин/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили атаку на город Шебекино в Белгородской области. Как написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, в результате атаки было уничтожено административное здание одного из предприятий.

По словам губернатора, в результате прямого попадания снаряда было уничтожено здание. При этом никто не пострадал.

Пожар, вызванный этим обстрелом, был успешно потушен пожарными.

Здание полностью уничтожено.

Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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