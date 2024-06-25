Кадыров отреагировал на уголовное дело Вайханова, заведенное СБУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров с юмором отреагировал на начало уголовного дела СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа, названного в честь Владимира Путина в Чечне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

СБУ объявила о запуске уголовного дела против Байбетара Вайханова по обвинению в причастности к войне против Украины.

«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!» — написал Кадыров в своем канале, добавив шутливой интонации.

Ранее Кадыров оценил работу Путина в период СВО.