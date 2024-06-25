В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную угрозу

В Шебекино и Шебекинском городском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает МЧС по региону в Telegram-канале.

«РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратились к жителям с призывом спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

24 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что населенные пункты Шебекинского городского округа остались без света после обстрелов Вооруженными силами Украины. Губернатор также заявлял, что трое жителей города Грайворона в Белгородской области получили ранения в результате обстрела.

До этого МЧС по Белгородской области объявило угрозу ракетной опасности на всей территории региона.

Ранее Гладков сообщил о тактике ВСУ атаковать села дронами-камикадзе.