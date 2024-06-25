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В Белгороде раздалось несколько взрывов

В Белгороде после сигнала об опасности атаки БПЛА раздались взрывы

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Антон Вергун/РИА Новости

В Белгороде после объявления об опасности налета беспилотников прозвучало несколько взрывов. Об этом, ссылаясь на своего корреспондента, сообщает ТАСС.

В 23:06 мск на всей территории Белгородской области было объявлено об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Примерно через 45 минут после этого в областном центре раздались звуки взрывов.

В 00:19 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о ракетной опасности на всей территории региона. Он призвал население укрыться в подвалах и оставаться там до получения сигнала об отбое ракетной опасности.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон самолетного типа в небе над Белгородской областью.

За 23 июня российские силы ПВО сбили шесть ракет ATACMS. Кроме того, удалось уничтожить четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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