В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сказано в сообщении Смирнова.

До этого врио губернатора сообщал, что два человека получили ранения в результате атаки украинского дрона на Суджанский район. По его словам, под удар попал жилой дом в хуторе Олешня.

Вечером 24 июня на всей территории Белгородской области была объявлена угроза ракетной опасности.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что населенные пункты Шебекинского городского округа остались без электроснабжения после обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее украинские БПЛА атаковали продовольственный магазин в Курской области.