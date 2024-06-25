Небензя анонсировал обсуждение удара ВСУ по Севастополю в ООН

Обстрел гражданской инфраструктуры Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, будет обсуждаться на следующем заседании Совбеза ООН в июле. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Это [атака Украины на Севастополь] будет обсуждаться на следующем регулярном брифинге по Украине, который обязательно состоится в июле, как мы делаем это каждый месяц», — заявил дипломат, отметив, что обсуждаться на заседании организации будут и действия киевского режима, спонсируемого Западом, а также попытки украсть замороженные российские активы, что, по мнению Небензи, является позором для стран, которые называют себя защитниками международного права.

Накануне ВСУ обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS американского производства. В Минобороны РФ заявили, что системы ПВО сбили четыре ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, число пострадавших при ракетной атаке увеличилось до 153.

В США сожалеют о гибели людей при ударе ВСУ по Севастополю.