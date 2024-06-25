Ученый-химик рассказал, как продлить срок хранения продуктов

Для тех, кто готовит дома, важно знать, как продлить срок хранения продуктов. На их порчу влияют окисление, бактерии и плесень, ферментация, гидролиз. Об этом «Газете.Ru» рассказал к.х.н., доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Так, доступ к воздуху приводит к быстрому окислению липидов и прогорклости масел. Бактерии и плесень разлагают органические вещества при неправильной температуре хранения и избыточной влажности. Ферментация заставляет гнить мясо и овощи на открытом воздухе и в тепле, а гидролиз (взаимодействие с водой) моментально ухудшает текстуру и вкус сухих продуктов (хлеба, круп, муки и другое).

«Всегда используйте герметичные контейнеры и пакеты zip-lock, чтобы ограничить контакт пищи с воздухом и замедлить окислительные процессы. Поддерживайте правильный температурный режим: в холодильнике 0 — -4°C, в морозильной камере — около -18°C. Храните овощи и фрукты в специальных отсеках с регулируемой влажностью. Применяйте натуральные консерванты, такие как лимонный сок, уксусы и соль, которые обладают антисептическими свойствами и продлевают срок хранения. Проверяйте сроки годности, чтобы успеть использовать те продукты, которые скоро их утратят. Отслеживайте влажность для предотвращения порчи сухих продуктов и размножения в них насекомых. В последнем случае можно подстраховаться безопасными пищевыми осушителями», — объяснил эксперт.

Натуральные антисептики, такие как соль, уксус, лимонный сок и специи подавляют рост микроорганизмов. Соль уменьшает количество воды, создавая неблагоприятные условия для бактерий, уксус создает неподходящую для них кислую среду, а лимонный сок предотвращает потемнение фруктов. Специи и травы (например, чеснок, гвоздика) содержат эфирные масла, которые угнетают рост микроорганизмов.

«Антиоксиданты замедляют окислительные процессы, предотвращая порчу жиров и потемнение фруктов и овощей. Аскорбиновая кислота (витамин C) и токоферолы (витамин E) часто добавляются в продукты для защиты от окисления. Флавоноиды и полифенолы, присутствующие в чае и красном вине, также обладают антиоксидантными свойствами. В промышленности используются безопасные синтетические антиоксиданты, такие как BHT и BHA», — сказал химик.

Использование антисептиков и антиоксидантов в домашнем хозяйстве и пищевой промышленности помогает продлить свежесть продуктов, сохраняя их качество и питательную ценность на более длительный срок, резюмировал Дорохов.

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