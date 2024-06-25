Стоматолог назвала самые частые причины неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта, или галитоз, по данным исследований, беспокоит треть населения планеты. О причинах этого явления и как с ним справиться «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, врач высшей категории, к.м.н. «СМ-Стоматология» Елена Мартынова.

«Для многих это проблема, с которой самостоятельно разобраться не получается. Ополаскиватели, освежители для полости рта и жевательные конфеты в борьбе с галитозом бесполезны. Со временем бывает так, что человек начинает меньше общаться, реже улыбаться, и, как следствие, — психологический стресс и усугубление ситуации», — отметила Мартынова.

По ее словам, появление неприятного запаха изо рта провоцируют анаэробные бактерии, которые выделяют летучие соединения серы. В норме эти бактерии неактивны, а их количество минимально.

«Неприятный запах изо рта — это не болезнь. Причины могут быть разными, и их необходимо выявить. Это может быть симптомом заболеваний полости рта, ЛОР органов, ЖКТ и других систем организма. Также прием некоторых лекарственных препаратов может спровоцировать возникновение неприятного запаха изо рта. Но, как правило, это проходит после прекращения приема лекарств», — рассказала стоматолог.

По ее словам, в подавляющем числе случаев возникновение неприятного запаха связано с проблемами в полости рта. Кариозные полости, разрушенные зубы, налет на зубах и языке, воспаление и кровоточивость десен — это серьезные признаки заболеваний ротовой полости.

Зубы с очагами разрушения за верхушкой корня провоцируют развитие гайморита, тонзиллита, отита. Депо инфекции вокруг зубов мудрости тоже поддерживают эти заболевания. Из-за неправильного прикуса и некачественного пережевывания пищи развиваются заболевания желудка. В результате активного размножения бактерий, которые поддерживают воспаление, местный иммунитет ротовой полости не справляется, и как следствие, возникает галитоз.

«Со слюной в ротовую полость поступают минералы и факторы защиты. При нарушении функции клеток слюнных желез слюны выделяется меньше, и активность патогенных бактерий резко увеличивается. Этому способствует курение, газированные напитки, фастфуд, многие ополаскиватели, пасты с триклозаном», — добавила специалист.

Снижение количества слюны и изменение ее состава, по ее словам, возникает при заболеваниях печени, щитовидной железы и сахарном диабете. Уменьшение слюноотделения ведет к снижению очищения зубов, развитию кариеса, воспалению слизистой полости рта и десен. И вследствие этого появляется неприятный запах.

«Посещение стоматолога два раза в год, проведение осмотра и профессиональная гигиена предотвратят заболевания полости рта. Индивидуальный подбор средств и предметов гигиены также проводят на приеме. Если проблема есть — врачебная помощь, единственный вариант ее решения. Необходимо провести лечение и удаление очагов инфекции, а затем потребуется профилактика», — резюмировала стоматолог.

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