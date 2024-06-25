Самая высокая концентрация студий оказалась в Петербургской и Московской агломерациях

Мурино оправдывает репутацию города с новостройками, которые плотно набиты маленькими квартирами. Студии занимают 35,3% на местной витрине — это рекордное значение в масштабах всей страны. Это показало исследование экспертов премии Urban, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Выборка исследования охватывает все «миллионники» и прочие города с объемом экспозиции от 2 тыс. лотов — всего 39 локаций. Первая двадцатка рейтинга включает рынки, которые заполнены малогабаритными лотами не менее чем на 7,9%. Примечательно, что сразу семь позиций в топ-20 закрывают столицы вместе с их ближайшими пригородами. Это обусловлено как демографическими, так и социально-экономическими факторами.

Расположенный неподалеку от Мурино город Сертолово демонстрирует вдвое меньшую пропорцию — 16,5%. Но это все равно очень много — седьмое место по России. Содержание студий в собственно петербургских проектах держится немного ниже планки в 30%. По оценке аналитиков Urban, в границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области сосредоточена примерно четвертая часть общероссийских запасов этого типа жилья. Еще столько же экспонируется в комплексах Московского региона. В самой Москве студии образуют 14,8% от совокупного объема предложения. По этому показателю столица уступает трем своим пригородам — Мытищам (21,7%), Химкам (20,7%) и Балашихе (15,0%).

Как отметила Ольга Хасанова, руководитель премии Urban, подобные результаты — не аномалия, а закономерность, основанная на демографии и особенностях баланса доходы-цены.

«Московский и Петербургский регионы лидируют в РФ по притоку внутренних мигрантов. Те из них, кто собирается обосноваться на относительно длительный срок, нуждаются в недорогом жилье, а в современных условиях таковым студии. Застройщики в обоих мегаполисах знают, что потребительская аудитория вынуждена экономить на габаритах покупаемых квартир. А студии — это как раз тот продукт, у которого в теории должно быть больше всего платежеспособных интересантов», — отметила она.

Также, по ее словам, следует учитывать, что Москва, Санкт-Петербург и примыкающие к ним области отличаются низким уровнем рождаемости. Доля горожан, которые не собираются заводить детей, здесь вдвое выше, чем в среднем по стране. Малая площадь для таких людей — не проблема. По сути, квартира им нужна как место, где можно переночевать и хранить вещи. Иными словами, в столичных локациях достигает максимума процент и тех, кто сознательно выбирает жизнь в студиях, и тех, у кого нет другого выбора».

В целом обилие студий — это реалия больших рынков (с объемом предложения от 10 тыс. лотов). Так, в Екатеринбурге их представительство исчисляется 16,2%, в Ростове-на-Дону — 16,1%, в Новосибирске — 14,0%, в Краснодаре — 13,6%, в Тюмени — 12,4%. Следует отметить, что повышенную активность в продвижении студий проявляют уральские застройщики. Это касается не только упомянутого екатеринбургского рынка, но также челябинского (24,3%), уфимского (11,2%), ижевского (10,0%) и пермского (9,7%). В свою очередь из городов на Волге в топ-20 вошли всего два — Астрахань (14,3%) и Нижний Новгород (7,9%). Традиционно за счет студий формируется весомый сегмент предложения на Черноморском побережье — в Сочи (16,8%) и Анапе (12,1%). В контексте курортной недвижимости они выступают аналогом гостиничных номеров.

По итогам исследования специалисты Urban выделили довольно многочисленную группу городов, в которых студиями комплектуется от 4 до 7% экспозиции. К ней принадлежат Волгоград, Новороссийск, Ульяновск, Тула, Воронеж, Самара, Липецк, Казань, Красноярск, Владивосток и Хабаровск. На рынках Ярославля, Омска, Рязани, Сургута, Пензы, Калининграда, Иркутска и Ставрополя доля малоформатного предложения не поднимается выше 1,0-2,5%.

«В среднесрочной перспективе доля студий в крупнейших российских агломерациях будет расти, поскольку социально-экономическая ситуация не благоприятствует росту доходов населения, а застройщики вынуждены будут компенсировать растущие издержки. По всей видимости, продолжит нарастать и атомизация общества. То есть студии — в достаточно комфортном их издании — получат еще и дополнительный импульс спроса», — резюмировала Хасанова.

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