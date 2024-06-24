В Воронежской области объявили об опасности атаки дронов

В Воронежской области объявлено об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Глава администрации призвал граждан сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от областного правительства или от МЧС России.

Гусев отметил, что силы противовоздушной обороны находятся в состоянии готовности.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного типа.

За 23 июня российские силы ПВО сбили шесть ракет ATACMS. Кроме того, удалось уничтожить четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.