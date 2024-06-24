Губернатор Подмосковья назвал причину взрывов во Фрязино

Причиной происшедших в подмосковном Фрязино взрывов стали кислородные баллоны. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, бывшее здание НИИ «Платан» арендовали 30 компаний. В момент пожара в здании находились сотрудники двух организаций.

Губернатор отметил, что взрывы, приведшие к обрушению перекрытий, спровоцировали кислородные баллоны. Кроме того, распространению пожара способствовало наличие в центральной части здания воздуховодов лифтовой шахты.

До этого сообщалось, что возгорание в производственно-складском здании во Фрязино Московской области полностью ликвидировано.

24 июня в здании во Фрязино четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. Его площадь достигла 5 тыс. кв. м. Имеются пострадавшие.

Ранее в Москве ликвидировали пожар на бывшем заводе МиГ.