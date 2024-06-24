В Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по региону.

«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — сказано в сообщении, опубликованном в 23:07 по мск.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что населенные пункты Шебекинского городского округа остались без электроснабжения после обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ). Гладков также заявлял, что трое жителей города Грайворона в Белгородской области получили ранения в результате обстрела.

В ночь на 24 июня в Белгородской области также объявляли сигнал ракетной опасности.

Днем в понедельник российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над регионом.

Ранее американский журналист назвал актом войны наведение США ракет для удара по Севастополю.