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В Белгородской области объявили ракетную опасность

МЧС: на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

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Global Look Press

На всей территории Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по региону.

«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — сказано в сообщении, опубликованном в 23:07 по мск.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что населенные пункты Шебекинского городского округа остались без электроснабжения после обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ). Гладков также заявлял, что трое жителей города Грайворона в Белгородской области получили ранения в результате обстрела.

В ночь на 24 июня в Белгородской области также объявляли сигнал ракетной опасности.

Днем в понедельник российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над регионом.

Ранее американский журналист назвал актом войны наведение США ракет для удара по Севастополю.

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Обстрелы Белгородской области
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