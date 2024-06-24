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Главу холдинга «Селигдар» отправили под домашний арест

Мосгорсуд: главу холдинга «Селигдар» Бейрита отправили под домашний арест

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест президента полиметаллического холдинга «Селигдар» и гендиректора компании «Русские фонды» Константина Бейрита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В сообщении уточнили, что Бейрит проходит по делу о хищении средств АО «НПФ «Урал ФД». Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следователей. В судебной инстанции обратили внимание, что Бейрит подозревается в совершении шести эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

Накануне стало известно, что правоохранители задержали Бейрита в Тверской области вместе с председателем совета директоров и совладельцем инвестиционной группы «Русские фонды» Сергеем Васильевым. Задержания связывают с делом экс-замгендиректора «Фосагро» Евгения Новицкого, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее трое генералов петербургской полиции попали под суд за взятки банкетами и машинами.

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