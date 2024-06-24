В Ростовской области произошла стрельба

Неизвестный устроил стрельбу на улице в городе Батайске в Ростовской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя ГУ МВД России по региону.

По его словам, в отдел полиции МВД России по городу Батайску сообщили о доносящихся звуках, похожих на выстрелы, на улице Воровского. Правоохранители выяснили, что неизвестный произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. Они «проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта», сказал представитель ГУ МВД.

Ранее пьяный меломан устроил стрельбу в Подмосковье из-за оскорбления музыкального вкуса.