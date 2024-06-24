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В Вологодской области заведующая детсадом привязывала ребенка к стулу в наказание

В Вологодской области осудили заведующую детсадом за жестокое обращение с ребенком

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Depositphotos

В Сокольском районе Вологодской области заведующая детским садом получила три года колонии условно за жестокое обращение с воспитанником и служебный подлог. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как удалось установить и доказать следствию, обвиняемая работала заведующей детским садом в селе Литега. Женщина применяла недопустимые методы воспитания, она посадила на стул одного из воспитанников и привязала его пеленкой за непослушание.

Заведующая была недовольна поведением мальчика и таким образом решила подавить его активность. Кроме того, она неоднократно давала находившемуся в ее подчинении младшему воспитателю аналогичные указания, а та, находясь в служебной зависимости от заведующей, выполняла их, применяя насилие к ребенку.

В ходе расследования уголовного дела, следователи также установили, что обвиняемая оформляла на работу людей, фактически не работавших в детском саду, заработную плату и премии присваивала. Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, ее также обязали выплатить пострадавшему ребенку 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее двух воспитательниц частного детсада отправили под суд за истязание 11 подопечных.

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