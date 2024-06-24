Кадыров прокатился на комбайне и собрал зерно

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сел за руль комбайна и принял участие в уборке урожая. Он опубликовал в своем Telegram-канале соответствующее видео.

Лидер Чечни сделал это во время визита на одно из сельскохозяйственных предприятий региона. Министр сельского хозяйства республики Висхан Мацуев сопровождал его в этой поездке.

«Я с удовольствием сел за штурвал современного комбайна и занялся уборкой урожая. В процессе пообщался с комбайнером», — заявил Кадыров.

По его словам, в Чечне успешно идет уборочная кампания зерновых колосовых культур, рапса, горчицы и льна.

Кадыров также выразил благодарность аграриям за их труд.

«Ваша деятельность в сельском хозяйстве очень важна и необходима», — отметил он.

В мае помощник главы Чечни Умар Даудов выложил в своем Telegram-канале видео, на котором Кадыров толкает и тянет внедорожник Toyota Land Cruiser.

Он также на чеченском языке написал проклятье в адрес тех, кто не любит Кадырова.

Ранее Кадыров подарил автомобиль 100-летнему чеченцу.