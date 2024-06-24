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Четверть жителей Литвы уверены в скором начале третьей мировой войны

Delfi: четверть жителей Литвы ждут начала третьей мировой войны в ближайшие годы

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Ints Kalnins/Reuters

Четверть жителей Литвы уверены, что через несколько лет может начаться третья мировая война. Таковы результаты опроса, проведенного Центром преодоления кризисов совместно с компаниями Hubel и Norstat, сообщает портал Delfi.

Более других пессимизм в этом вопросе продемонстрировали жители республики в возрасте 55-64 лет и люди с невысоким уровнем образования. Литовцы в возрасте 16-34 лет и 45-55 лет, напротив, уверены, что вероятность третьей мировой невелика.

23 июня кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его соперник в выборной гонке Джо Байден в скором времени втянет страну в третью мировую войну. Трамп назвал Байдена «худшим в истории президентом страны» и заявил, что из-за его политики «мир объят огнем».

12 июня схожее мнение выразила конгрессвумен, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Она заявила, что решение президента США Джо Байдена разрешить Украине бить по территории России американским оружием может привести к мировой войне.

Ранее об угрозе ядерной войны высказался президент России Владимир Путин.

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