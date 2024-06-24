В Тверской области 10-летний мальчик играл у костра с бензином и получил сильные ожоги

В Калининском районе Тверской области устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик госпитализирован с сильными ожогами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в селе Даниловское, в медицинское учреждение был доставлен 10-летний мальчик с ожогами тела, рук и ног первой и второй степени. По данным местных СМИ, пострадавший вместе с друзьями играл у костра с бензином и получил ожоги.

Подробности о состоянии мальчика неизвестны, проверку произошедшего проводит региональная прокуратура, также предстоит установить, где дети взяли легковоспламеняющуюся жидкость.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области девятилетний мальчик и его отец получили ожоги от газовой плиты. Инцидент произошел в частном доме, отец и девятилетний сын находились на кухне возле газовой плиты. Школьник по неосторожности опрокинул бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, на мальчике вспыхнула одежда, огонь перекинулся на ковер. Отец бросился на помощь, но тоже получил ожоги. Пострадавшие госпитализированы, подробности об их состоянии неизвестны.

Ранее в Бурятии ребенок получил сильные ожоги из-за вспыхнувшего бензина.