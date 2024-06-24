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Четыре этажа выгорели в здании во Фрязино

РИА: четыре этажа полностью выгорели в здании во Фрязино в результате пожара

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Фото очевидца

В административном здании во Фрязино четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Этажи с 5 по 8 полностью выгорели», — сообщил источник агентства.

До этого сообщалось, что причиной взрыва в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан» в городе Фрязино стал газовый баллон. Отмечается, что площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров. По периметру здания работают пожарные, а внутри него до сих пор остаются люди.

Кроме этого сообщалось, что в здании научно-исследовательского института «Платан» в городе Фрязино во время пожара прогремел взрыв. Отмечается, что площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров.

Также исполняющий обязанности главы МЧС по Московской области Александр Перегуда отправился на место пожара во Фрязино, где горит здание научно-исследовательского института «Платан».

Пожар в Подмосковье начался 24 июня. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности.

Ранее в Москве потушили пожар на бывшем заводе МиГ.

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