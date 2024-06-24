Минпросвещения согласно с введением в школах оценки за поведение

Министерство просвещения России не против введения в школах оценки за поведение. Об этом со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова сообщает ТАСС.

При этом, по словам Кравцова, предварительно следует определиться с критериями оценки, кто ее будет выставлять и на что она будет влиять.

23 мая сообщалось, что больше половины родителей поддерживают возвращение в школы оценок за поведение. Об этом свидетельствует опрос портала SuperJob. Инициативу одобряют и 57% родителей школьников, в основном, отцы (67% против 43% среди матерей).

Тогда же опрос kp.ru показал, что 53% россиян считают, что оценки за поведение в школе нужны исключительно для сведения родителей и не должны влиять на аттестат, экзамены и поступление в вуз. Еще 14% предлагают сделать так, чтобы за положительные оценки по поведению школьникам добавляли несколько дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. 8% предложили сделать так, чтобы эти оценки влияли на поступление в вуз, 7% — начислять дополнительные деньги на Пушкинскую карту за хорошее поведение.

Ранее психологи рассказали, почему дети уходят из дома.