Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин выразил соболезнования всем, кто потерял родных в Крыму и Дагестане

Мишустин выразил соболезнования в связи с терактами в Крыму и Дагестане

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с атакой Украины на Севастополь и вооруженного нападения преступников в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«В минувшие выходные дни в двух наших регионах — в Дагестане и в Севастополе — произошли террористические акты», — сказал глава кабмина.

Он напомнил, что в Дербенте и Махачкале боевики напали на храмы. В Крыму со стороны Украины был нанесен ракетный удар по Севастополю, при котором пострадали мирные жители, отдыхавшие в выходной у моря.

Мишустин пожелал скорейшего выздоровления всем, кто госпитализирован. Глава кабмина подчеркнул, что правительство принимает максимум мер для оказания помощи людям.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования после теракта в Дагестане. Союзники по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решительно осудили действия террористов в Дагестане.

Ранее в ООН призвали наказать виновных в теракте в Дагестане.

Все новости на тему:
Теракт в Дагестане
Все новости на тему:
Удар ATACMS по Севастополю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами