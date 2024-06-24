Мишустин выразил соболезнования всем, кто потерял родных в Крыму и Дагестане

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с атакой Украины на Севастополь и вооруженного нападения преступников в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«В минувшие выходные дни в двух наших регионах — в Дагестане и в Севастополе — произошли террористические акты», — сказал глава кабмина.

Он напомнил, что в Дербенте и Махачкале боевики напали на храмы. В Крыму со стороны Украины был нанесен ракетный удар по Севастополю, при котором пострадали мирные жители, отдыхавшие в выходной у моря.

Мишустин пожелал скорейшего выздоровления всем, кто госпитализирован. Глава кабмина подчеркнул, что правительство принимает максимум мер для оказания помощи людям.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования после теракта в Дагестане. Союзники по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решительно осудили действия террористов в Дагестане.

Ранее в ООН призвали наказать виновных в теракте в Дагестане.