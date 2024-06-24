Экс-собственник здания НИИ «Платан» во Фрязино назвал возможную причину пожара

Причиной пожара в здании НИИ «Платан» во Фрязино могло стать нарушение техники безопасности. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил бывший собственник здания. По его словам, там располагались предприятия по производству мебели.

«Мы уже три года не управляем этим зданием. Сейчас оно у другого собственника. Там площадь у нас была 22 тыс. кв. метров с техническими этажами. Сейчас идет судебное разбирательство по этому объекту. Есть собственник и есть управляющая компания. Там скорее всего были нарушена техника безопасности. Безопасность нарушена, соответственно, это все и привело к пожару. Там очень много производств, которые задействованы в производстве мебели. Соответственно, бездарное обращение с недвижимостью и злоупотребление техникой безопасности дало свои последствия», — сказал бывший собственник здания.

24 июня в городе Фрязино загорелось здание, где ранее располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». Как заявили в холдинге «Росэлектроника», в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношение ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

На место пожара прибыли сотрудники экстренных служб. Предварительно, внутри находились около девяти человек. Специалистам удалось спасти одного из них — мужчину вывели из здания по лестничным маршам.

В официальном Telegram-канале МЧС РФ отмечается, что площадь возгорания достигла четырех тыс. квадратных метров. К тушению огня привлечены более 100 специалистов и 40 единиц техники.

По последней информации, пламя охватило с пятого по восьмой этаж здания. В МЧС заявили, что работы по ликвидации пожара и спасению находящихся внутри людей осложняются из-за плотного задымления и высокой температуры.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев, пожар унес жизни двоих человек.

«К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. <...> На месте работает 12 бригад скорой», — написал Воробьев.

Ранее в Москве загорелось здание на территории бывшего завода МиГ.