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Один из пострадавших при пожаре во Фрязино находится в тяжелом состоянии

Глава Подмосковья: один пострадавший при пожаре во Фрязино попал в реанимацию

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Состояние одного из пострадавших в результате пожара в административном здании в городе Фрязино, расположенном в Московской области, оценивается как тяжелое. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, речь идет о 34-летнем мужчине. В настоящее время он находится в реанимации в местной больнице имени М.В. Гольца. Как рассказал глава областной администрации, врачам пришлось подключить гражданина к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Их уже осмотрели — от госпитализации они отказались», — добавил Воробьев.

Он уточнил, что жизням сотрудников экстренных служб ничто не угрожает. При этом сейчас на месте пожара дежурят 16 бригад скорой помощи.

24 июня в подмосковном городе Фрязино загорелось здание, в котором в прошлом находился научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». Огонь охватил с пятого по восьмой этажи, при этом площадь пожара составила четыре тыс. квадратных метров.

По предварительной информации, внутри находились около девяти человек. К текущему моменту прибывшие на место сотрудники МЧС РФ вывели одного из них на улицу по лестничным маршам. Еще двоих человек спасти не удалось.

Ранее в оперативных службах заявили об обрушении конструкций в горящем здании в городе Фрязино.

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