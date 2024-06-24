В трех районах Дагестана ведутся следственные мероприятия по делу о теракте

Следственные мероприятия в рамках дела о терактах в Дагестане проводятся в Махачкале, Дербенте и Сергокалинском районе Дагестана. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов, передает РИА Новости.

«В рамках расследования уголовных дел сегодня проводятся те мероприятия, которые необходимо проводить, в Махачкале, в Дербенте и в Сергокалинском районе», — заявил глава региона.

Меликов добавил, что в настоящий момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по факту произошедшего. Кроме того, подчеркнул глава региона, ведутся следственные действия по тем материалам, которые на сегодняшний день являются необходимыми для принятия определенных решений.

Во время теракта в Дагестане, который произошел накануне, погибли как минимум 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских. Убиты были пятеро террористов — родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева и бывший руководитель отделения СРЗП в районе. Сообщалось, что целью нападавших был священник православной церкви Николай Котельников. Впоследствии его убили на глазах у жены. Что известно о боевиках, их убеждениях и подготовке теракта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост после трагедии в Дагестане.