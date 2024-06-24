В Калининграде педофил пытался изнасиловать девочку и укусил ее

Областной суд Калининграда вынес приговор в отношении гражданина Узбекистана, который обвинялся в попытке изнасилования несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как удалось установить и доказать следствию, 59-летний гражданин Узбекистана подошел к 11-летней школьнице во дворе жилого дома и попросил проводить его до остановки.

По дороге мужчина предложил ребенку поцеловаться. Не желая идти с ним дальше, школьница села на скамейку, злоумышленник попытался сорвать с нее футболку и трогал за интимные места. Когда девочка стала сопротивляться, мигрант укусил ее за щеку и скрылся.

Подозреваемого задержали, в ходе расследования он не признал своей вины. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Свердловской области выясняются обстоятельства нападения на ребенка в лифте многоэтажки, к девочке приставал незнакомый мужчина. Девятилетняя школьница возвращалась домой, вместе с ней в лифт зашел нетрезвый мужчина. Незнакомец совершил в отношении третьеклассницы насильственные действия сексуального характера. Родители пострадавшей обратились с заявлением в правоохранительные органы, по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка задержан 48-летний гражданин Киргизии, которого опознала пострадавшая. Известно, что мужчина находился на территории России нелегально.

Ранее в Волгограде мигрант изнасиловал женщину в туалете супермаркета.