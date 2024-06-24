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Пьяный россиянин упал на детскую коляску и устроил драку в алкомаркете

В Красноярске пьяный мужчина устроил драку в алкомаркете и попал на видео

В алкомаркете «Ретро» красноярец упал на коляску с ребенком, устроил драку и напал на покупательницу и продавца. Видео произошедшего публикует Telegram-канал «ЧП Красноярск».

Инцидент произошел в алкомаркете в Сибирском переулке и попал на записи камер видеонаблюдения, на кадрах ролика, опубликованного в сети, мужчина с ребенком в коляске заходит в магазин, запинается и падает на ребенка.

К плачущему ребенку подбежала женщина и в ходе непродолжительной перепалки сначала пнула красноярца в ногу, а затем ударила его бутылкой по голове. В ответ дебошир начал бить женщину кулаками, в драку попытался вмешаться продавец, но также получил несколько ударов.

По данным «НГС», участники конфликта не обращались в правоохранительные органы, после появления видео в сети МВД организовало проверку. Подробности о состоянии ребенка неизвестны.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга покупатели напали на продавца с ножом из-за бутылки коньяка. Двое мужчин похитили из торгового зала две бутылки коньяка, вечером они снова вернулись в магазин за порцией алкоголя. Продавцы узнали злоумышленников и попросили оплатить товар, в ответ один из них забежал в подсобное помещение, схватил нож и начал угрожать сотрудникам торговой точки. Подельник вооруженного петербуржца пытался сбежать, но работники заперли его в магазине, тогда злоумышленники разбили витрину и скрылись.

Ранее в Волгограде компания женщин избила молодого человека.

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