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Жителям Подмосковья напомнили о возможности проверить здоровье в парках

Более 1 тыс. человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные

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Shutterstock

Более 1,3 тыс. человек проверили здоровье в парках Московской области в прошедшие выходные, рассказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.

По его словам, всего с начала лета почти 3,3 тыс. человек прошли осмотры в парках региона.

Врачи в прошедшие выходные работали в Дмитрове, Балашихе, Дубне и других округах. Жителям Подмосковья напомнили, что в рамках акции любой желающий может пройти медицинский осмотр в парках региона.

При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.

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