Пожар в НИИ «Платан» достиг 4 тысяч квадратных метров

Площадь пожара в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино выросла до 4 тысяч квадратных метров. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС России.

По ее информации, к месту ЧП направляется вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

24 июня в городе Фрязино загорелось здание НИИ «Платан». На место сразу прибыли сотрудники экстренных служб, перед которыми были поставлены задачи потушить огонь и вывести людей из задымленных помещений. Пожару присвоили третий ранг сложности.

Предварительно, внутри здания находились около девяти человек. К текущему моменту специалистам удалось спасти одного из них — мужчину вывели из здания по лестничным маршам.

Исполняющий обязанности главы МЧС по Московской области Александр Перегуда отправился на место пожара во Фрязино.

Ранее МЧС сообщило, что за 2023 год в Москве произошло 569 пожаров в общественных зданиях.