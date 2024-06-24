Стало известно о погибших в результате пожара в здании НИИ во Фрязино

Пожар в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан», расположенном в подмосковном городе Фрязино, унес жизни двоих человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. <...> На месте работает 12 бригад скорой», — сообщил глава региона.

В официальном Telegram-канале МЧС РФ отмечается, что площадь возгорания достигла четырех тыс. квадратных метров. К тушению огня были привлечены более 100 специалистов и 40 единиц техники.

По последней информации, пламя охватило с пятого по восьмой этаж здания. В ведомстве подчеркнули, что работы по ликвидации пожара и спасению находящихся внутри людей осложняются из-за плотного задымления и высокой температуры.

24 июня в городе Фрязино загорелось здание НИИ «Платан». На место сразу прибыли сотрудники экстренных служб, перед которыми были поставлены задачи потушить огонь и вывести людей из задымленных помещений.

Предварительно, внутри находились около девяти человек. К текущему моменту специалистам удалось спасти одного из них — мужчину вывели из здания по лестничным маршам.

Ранее в Москве загорелось здание на территории бывшего завода МиГ.