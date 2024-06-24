Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о погибших в результате пожара в здании НИИ во Фрязино

Глава Московской области Воробьев: при пожаре в здании НИИ погибли два человека

close
100%
Подслушано во Фрязино/VK

Пожар в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан», расположенном в подмосковном городе Фрязино, унес жизни двоих человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. <...> На месте работает 12 бригад скорой», — сообщил глава региона.

В официальном Telegram-канале МЧС РФ отмечается, что площадь возгорания достигла четырех тыс. квадратных метров. К тушению огня были привлечены более 100 специалистов и 40 единиц техники.

По последней информации, пламя охватило с пятого по восьмой этаж здания. В ведомстве подчеркнули, что работы по ликвидации пожара и спасению находящихся внутри людей осложняются из-за плотного задымления и высокой температуры.

24 июня в городе Фрязино загорелось здание НИИ «Платан». На место сразу прибыли сотрудники экстренных служб, перед которыми были поставлены задачи потушить огонь и вывести людей из задымленных помещений.

Предварительно, внутри находились около девяти человек. К текущему моменту специалистам удалось спасти одного из них — мужчину вывели из здания по лестничным маршам.

Ранее в Москве загорелось здание на территории бывшего завода МиГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами