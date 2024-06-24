Врачи рассказали, как подобрать солнцезащитные очки

При выборе солнцезащитных очков важно оценить степень защиты от ультрафиолета, этот показатель должен быть указан на дужках. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на офтальмологов.

По их словам, максимальную защиту очки будут обеспечивать только при показателе UV-400. Кроме того, эксперты советуют обратить внимание на степень затененности линз, который указывается в категориях от 1 до 4. С его помощью можно понять, насколько линзы пропускают свет. Для города подойдет вторая категория, для пляжного отдыха — третья, в горах или в открытом море — четвертая, уточнили офтальмологи.

Еще один показатель, на который советуют обратить внимание, — форма очков и их удобство.

«Чем больше ширина стекол, тем лучше для глаз. Узкие стекла, даже если сами по себе они снабжены хорошей защитой, пропускают много лучей вокруг, а значит, глаза остаются беззащитными перед солнцем. Важно, чтобы дужки не давили на уши и виски, а сами очки — на переносицу. Очки должны держаться, но при этом практически не ощущаться на лице», — отметили в сообщении.

Профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков до этого говорил, что в солнечную погоду очки являются обязательным аксессуаром, потому что при постоянном нахождении в зоне повышенной инсоляции можно повредить центральную зону сетчатки. Это грозит появлением заболеваний, которые приведут к инвалидности, предупредил эксперт.

Ранее офтальмолог рассказала, как защитить глаза от солнца.