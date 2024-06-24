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В здании НИИ «Платан» произошел взрыв

Baza: в здании НИИ «Платан» на фоне пожара произошел взрыв

В здании научно-исследовательского института «Платан» в городе Фрязино во время пожара прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

«Здание полностью в дыму, горит уже та часть, где до этого находились люди», — следует из сообщения.

Отмечается, что площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров.

До этого исполняющий обязанности главы МЧС по Московской области Александр Перегуда отправился на место пожара во Фрязино, где горит здание научно-исследовательского института «Платан».

Пожар в Подмосковье начался 24 июня. Пламя охватило этажи с пятого по седьмой. Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности.

23 июня в Самаре горел дом бывшего главы Самарской губернской думы Виктора Сазонова. В результате инцидента никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекли 46 специалистов и 12 единиц техники.

Ранее в Москве потушили пожар на бывшем заводе МиГ.

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