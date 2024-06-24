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Мужчина осквернил икону «Неупиваемая Чаша» и угрожал прихожанам храма

В Зеленограде мужчина, осквернивший икону в храме, предстанет перед судом

В Зеленограде 37-летнему мужчине, осквернившему святыню, предъявлено обвинение по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Нарушитель, будучи в храме, нецензурно ругался, угрожал настоятелю и прихожанам, а затем подошел к иконе «Неупиваемая Чаша» и разбил защищавшее ее стекло.

«Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Зеленоградского административного округа», — рассказали в ведомстве, добавив, что мужчина в скором времени предстанет перед судом.

До этого в Москве мигрант задул свечи в храме и напал на прихожанку.

Ранее в Подмосковье россиянин похитил из храма золотые украшения и пожертвования прихожан.

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