Ростовский митрополит разрешил женщинам ходить в храм в мужской одежде

Ростовский митрополит Меркурий призвал женщин в храмах не подменять обязательные для ношения косынки грязными носовыми платками. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дон-24».

Владыка напомнил, что в церкви нельзя громко разговаривать и шуметь, во время богослужения будет правильным отключить мобильный телефон. Он обратил внимание, что по традиции прихожанкам нельзя приходить с распущенными волосами и с непокрытой головой. Митрополит Меркурий обратил внимание, что приглашенные на прием к президенту не наденут шорты или сланцы. Вместе с тем он подчеркнул, что внешний вид — это не основа веры, а дань уважения.

«Надо понимать, куда вы приходите. Но лучше пусть женщина зайдет в храм в брюках, чем не придет вообще», — сказал он уточнив, что

не надо класть на голову грязный носовой платок, «это нелепо».

До этого в Москве мигрант задул свечи в храме и напал на прихожанку.

Ранее в ХМАО школьники осквернили православный храм.