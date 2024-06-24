Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ростовский митрополит разрешил женщинам ходить в храм в мужской одежде

Ростовский митрополит Меркурий попросил дам не носить носовые платки на голове

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Ростовский митрополит Меркурий призвал женщин в храмах не подменять обязательные для ношения косынки грязными носовыми платками. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дон-24».

Владыка напомнил, что в церкви нельзя громко разговаривать и шуметь, во время богослужения будет правильным отключить мобильный телефон. Он обратил внимание, что по традиции прихожанкам нельзя приходить с распущенными волосами и с непокрытой головой. Митрополит Меркурий обратил внимание, что приглашенные на прием к президенту не наденут шорты или сланцы. Вместе с тем он подчеркнул, что внешний вид — это не основа веры, а дань уважения.

«Надо понимать, куда вы приходите. Но лучше пусть женщина зайдет в храм в брюках, чем не придет вообще», — сказал он уточнив, что
не надо класть на голову грязный носовой платок, «это нелепо».

До этого в Москве мигрант задул свечи в храме и напал на прихожанку.

Ранее в ХМАО школьники осквернили православный храм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами