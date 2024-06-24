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Координатора стенда Красноярского края на выставке в Москве обвинили в дискредитации ВС РФ

Baza: работника выставки «Моя Россия» обвинили в дискредитации ВС РФ

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Телеграм-канал «Baza»

Координатора стенда Краснодарского края на выставке «Моя Россия» в Москве обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ, полиция составила в отношении него административный протокол. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, вечером 23 июня в полицию обратились две женщины, ответственные за стенды Красноярского края и Севастополя. Они рассказали, что заметили некоего парня, который гулял по территории выставки и явно отрицательно высказывался о специальной военной операции. В частности, он утверждал, что все добровольцы воюют там «коррупционированно» и что «хороший русский солдат — безногий русский солдат».

Сотрудники полиции нашли нарушителя, которым оказался 25-летний Антон И., ответственный за стенд Краснодарского края. В отношении него составили административный протокол за дискредитацию ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Предусмотренное законом наказание — штраф до 50 тысяч рублей.

20 июня сообщалось, что учитель рисования из Липецкой области Даниил Клюка приговорен к 20 годам лишения свободы по статьям о государственной измене и о содействии террористической деятельности. Он дважды переводил деньги на счета украинского фонда «Вернись живым».

Ранее суд в Москве арестовал программиста Васильева по делу о фейках об армии.

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